الأهلي يعلن جاهزية جميع لاعبيه في المغرب.. وتطورات إصابة السولية وربيعة

الخميس، 27 أبريل 2023 - 14:50

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - بيراميدز

كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن جاهزية جميع لاعبي الفريق المتواجدين في المغرب.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الرجاء في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل والتي أقيمت على استاد القاهرة.

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وقال طبيب الأهلي عبر موقع ناديه: "تأكدنا من جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين مع بعثة الفريق في المغرب، استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف "نجري فحصا مستمر ا لكل اللاعبين تجنبا لحدوث أي اجهاد، وهناك جلسات استشفائية للحفاظ على جاهزية الجميع".

وأوضح "عمرو السولية يتقدم بشكل كبير في برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في القاهرة بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية. اللاعب اقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية عقب العودة من المغرب".

وتابع "رامي ربيعة قطع مرحلة كبيرة من برنامج العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة نهائي كأس مصر، فيما يواصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد أداء برنامج العلاج الخاص بكل منهما بصورة منتظمة".

وتقام مباراة الإياب على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وشهدت بعثة الأهلي تواجد البرازيلي برونو سافيو ضمن قائمة الفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الرجاء
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