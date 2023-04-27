مدافع الهلال السعودي: لن نتحجج بالإرهاق قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا

الخميس، 27 أبريل 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

الهلال بطل آسيا - الصور من حساب الهلال

يرفض محمد البريك مدافع الهلال السعودي التحجج بالإرهاق من ضغط المباريات قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق أوراوا ريدز الياباني.

ويحل أوراوا ضيفا على الهلال في مباراة الذهاب يوم السبت المقبل بالسعودية.

وقال البريك في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط من رويترز: "اعتدنا على الجدول المزدحم بالمباريات كل موسم. الإرهاق ليس مشكلة. نحن نعرف واجباتنا وكيف نعتني بأنفسنا ونبذل قصارى جهدنا دائما للتعافي".

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وأضاف "ربما لم نكن في أفضل حالاتنا عندما خضنا الكثير من المباريات، لكن بمجرد عودة جميع لاعبينا المصابين أظهرنا الوجه الحقيقي للهلال أمام النصر والاتحاد".

مباراة الذهاب ستكون الثامنة والأخيرة للهلال في شهر أبريل الجاري، بعدما لعب مبارياته المؤجلة في الدوري بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية فبراير الماضي.

وتابع "خبرتنا ستساعدنا. لكننا نواجه منافسا شرسا سيجعل الأمور صعبة. ستكون هذه تجربتي الثالثة في النهائي ضد أوراوا ونعلم أنهم لن يجعلوا الأمور سهلة ولكني أتمنى أن ننجح في التتويج".

وفاز الهلال بآخر مواجهة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2019. وثأر من هزيمته على يد الفريق الياباني قبل ذلك بعامين.

وأتم البريك "جماهيرينا تريد دائما كل شيء. إنهم محركنا وسائقنا لتحقيق أهدافنا. لقد كانوا دائما هكذا وبفضلهم نحن دائما في القمة".

يلتقي الفريقان مرة أخرى في الإياب على ملعب سايتاما باليابان يوم السبت 6 مايو المقبل.

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