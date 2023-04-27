كيكي فلوريس يرحل عن تدريب خيتافي

رحل المدرب الإسباني كيكي فلوريس سانشيز عن تدريب خيتافي.

وخسر خيتافي من ألميريا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني.

وأعلن خيتافي اليوم الخميس عن إنهاء علاقته التعاقدية مع المدرب الإسباني مشيدا بدوره خلال الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

وتعقد موقف خيتافي بعد الخسارة من ألميريا وبات مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

هزيمة خيتافي أوقفت رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ 17 بفارق نقطة واحدة عن فالنسيا صاحب المركز 18 (أول مراكز الهبوط).

في المقابل رفع ألميريا رصيده إلى 33 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

المدرب صاحب الـ 58 عاما تولى تدريب خيتافي في أكتوبر 2021 وقاد الفريق خلال 66 مباراة.

وحقق سانشيز 18 انتصار مع خيتافي وتعادل في 24 مباراة وخسر مثلهم في جميع المسابقات.

وسبق لـ سانشيز العمل مع أندية فالنسيا وأتليتكو مدريد وبنفيكا وأهلي دبي الإماراتي (شباب الأهلي دبي حاليا).

أشعة الشمس

الأيام الماضية شهدت دخول كيكي سانشيز في مناقشات بشأن انتقادات نظيره تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لعشب ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

وتعادل برشلونة أمام مضيفه خيتافي دون أهداف في الجولة 29 للدوري الإسباني.

وقال سانشيز فلوريس بعد المباراة: "لن أدخل في هذا الجدال، لم نلعب على أرض صخرية، العشب كان رائعًا وهو نفس الأمر على الفريقين".

وتابع: "هناك (في برشلونة) يجعلونه قصيرًا وسريعًا وهذا يتوافق مع أسلوبهم، أمّا نحن فنترك العشب متوافقًا مع أسلوبنا، لم نفعل شيئًا خارج اللوائح".

كما سخر من شكوى برشلونة من الشمس: "يمكن استخدام نيفيا للوقاية من الشمس أو أي مُنتج".

وعن حديثه مع تشافي، أوضح: "قلنا أشياءً لا يمكن قولها في مؤتمر صحفي، هذا مؤسف، ولكن لا يمكن الإفصاح عنه. كان مرحًا ولطيفًا".

ماذا قال تشافي

وقال تشافي بعد المباراة: "لقد أضرنا عشب الملعب، ولكننا كنا نعرف ذلك بالفعل. بالأمس تدربنا على ملعب جاف لنجهز أنفسنا لهذا الموقف، واليوم رأى الجميع كيف كان العشب".

وأضاف: "من الصعب اللعب هكذا، الكرة لا تتحرك بسلاسة، هذا سيئ للمشاهدين وحتى لـ خيتافي نفسه، الكرة لم تتحرك في مرتدات منير الحدادي".

وأشار: "هذا ليس عذرًا، يجب أن نخلق المزيد هجوميًا، لكننا خرجنا بنقطة، وبالنظر لعدم الراحة التي حظينا بها، فالنقطة ليست سيئة".

وعن استبدال سيرجي روبيرتو الاضطراري: "سيرجي عانى من ألم في العضلة الخلفية، سنرى حاله غدًا، نأمل ألا يكون شيئًا خطيرًا".

وعلّق على تراجع النتائج: "يجب ألا نخلد إلى النوم، نقدّم موسمًا مميزًا في الدوري الإسباني ولكن أمامنا مباريات صعبة. النقطة ليست سيئة بالكامل، ولكننا غير راضين".

وأوضح: "أود حاليًا استعادة المصابين، هذا ليس عذرًا، لدينا قائمة عظيمة وحققنا 11 نقطة من الأفضلية. عندما ينتهي الموسم سنحلل الوضع ونرى السلبيات".

كما أبدى عدم ارتياحه للعب في الرابعة والربع عصرًا: "نحن معتادون على اللعب دون شمس، معتادون على اللعب في المساء، وفوق ذلك كان العشب جافًا".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.