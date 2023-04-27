منافسة مع 3 ملفات أخرى.. مصر تتقدم لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027

تقدمت مصر بملف رسمي لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027 في منافسة مع ثلاثة ملفات أخرى.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تلقيه أربعة ملفات لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027.

وحسب بيان كاف، فإن مصر تقدمت بملف رسمي لاستضافة البطولة المقرر لها عام 2027.

وسيتنافس ملف مصر مع ثلاثة ملفات أخرى لـ الجزائر، وبوتسوانا، وملف مشترك بين كينيا، وأوغندا، وتنزانيا.

وسيكون يوم 23 مايو المقبل، هو الموعد النهائي لإرسال ملفات الدول الراغبة في استضافة البطولة، بجانب توقيع الوثائق اللازمة للتعهدات الحكومية واختيار الملاعب المستضيفة للبطولة.

كاف كشف أيضا عن تحديد الفترة من 1 يونيو إلى 23 يوليو المقبلين لإجراء زيارات تفتيشية على الدول الراغبة لاستضافة البطولة.

بطولة أمم إفريقيا ستقام في شهر يناير لعام 2024 بدولة كوت ديفوار، بعدما تأجلت نسخة 2023 من شهر يونيو إلى شهر يناير المقبل بسبب أحوال الطقس في كوت ديفوار.

وكان يفترض أن تقام نسخة عام 2025 في غينيا، قبل أن يعلن "كاف" سحب تنظيم البطولة من غينيا وفتح باب الترشح من جديد على تنظيم البطولة، مع وجود المغرب كمرشح أبرز لاستضافة البطولة.

تاريخيا، استضافت مصر بطولة أمم إفريقيا 5 مرات، أعوام 1959، و1974، و1986، و2006، وأخيرا في 2019.

الفراعنة توجوا باللقب في ثلاث مرات -بين 7 ألقاب حققوهم تاريخيا- وقت استضافة البطولة، أعوام 1959، و1986، و2006، فيما حققوا المركز الثالث في 1974، وودعوا البطولة من دور الـ16 في 2019.

وكانت استضافة مصر لنسخة عام 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية، ليلجأ كاف إلى مصر لاستضافة البطولة قبل أشهر قليلة من موعدها.

نظام البطولة

كانت بطولة أمم إفريقيا تتكون من ثلاثة فرق فقط عام 1959 حين استضافت مصر البطولة لأول مرة، فيما كانت نسخة 1974 مكونة من 8 فرق، وكذلك في نسخة 1986.

وحين استضافت مصر البطولة في 2006، كان عدد الفرق المشاركة في البطولة قد ارتفع إلى 16 فريقا، قبل أن تشهد نسخة 2019 رفع عدد الفرق إلى 24 فريقا لأول مرة.

ولم يكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن الملاعب التي ينوي إدراجها في ملفه حتى الآن، لكن في 5 مرات سابقة استضافت فيها مصر البطولة، استضاف ملعب "الأمير فاروق" أو مختار التتش حاليا نهائي أول مرة عام 1959، قبل أن يستضيف استاد القاهرة 5 نهائيات للنسخ الأربع التالية. إذ أقيم نهائي نسخة 1974 على استاد ناصر كما كان يسمى وقتها، ويعاد اللقاء مرة أخرى بسبب انتهاء المباراة الأولى بالتعادل، ثم أقيمت نهائيات 1986، و2006، و2019 على أرض استاد القاهرة أيضا، كأكثر الملاعب الإفريقية استضافة لنهائي البطولة تاريخيا.

مصر توجت بنسخة 1959 على أرضها، فيما توجت زائير -الكونغو الديموقراطية حاليا- بنسخة 1974.

وعادت مصر للتتويج باللقب في نسختي 1986، و2006 من القاهرة، قبل أن تحقق الجزائر لقب نسخة 2019 على حساب السنغال.

تاريخ الملفات المنافسة لـ مصر

الجزائر المنافسة لـ مصر على استضافة أمم إفريقيا، استضافت البطولة مرة واحدة عام 1990، وحققت فيها اللقب.

أما بوتسوانا فلم يسبق لها استضافة البطولة تاريخيا، وكذلك دول كينيا، وأوغندا، وتنزانيا الذين تقدموا بملف مشترك.

وإذا فاز ملف كينيا، وأوغندا، وتنزانيا بشرف التنظيم، فستكون نسخة 2027 هي الأولى في تاريخ أمم إفريقيا التي تقام في ثلاث دول بعدما أقيمت البطولت في دولتي غانا، ونيجيريا عام 2000، والجابون وغينيا الإستوائية عام 2012.

تاريخيا، لم تقم بطولة أمم إفريقيا في شرق القارة منذ نسخة 1976 حين أقيمت في إثيوبيا، والآن تتقدم دول كينيا، وأوغندا، وتنزانيا بملف مشترك لاستضافة البطولة مجددا بتلك البقعة من قارة إفريقيا.

وكان يفترض أن تتقدم بوتسوانا بملف تنظيم البطولة بالاشتراك مع ناميبيا حسبما تحدثت التقارير الصحفية، قبل أن تعتذر ناميبيا عن عدم التقدم لاستضافة البطولة.