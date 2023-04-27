بملكية مصرية.. رويال يتأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإماراتي

حسم نادي رويال بطاقة التأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وحجز رويال مقعده في دوري الدرجة الثانية الإماراتي قبل جولتين من نهاية مسابقة الدرجة الثالثة بجولتين.

وجمع رويال 36 نقطة من الفوز في 10 مباريات و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم خلال 19 مباراة تحت قيادة مديره الفني "جيدا".

وينقسم الدوري الإماراتي إلى 4 أقسام هم: دوري المحترفين والدرجات الأولى والثانية والثالثة.

حق مشروع

يمتلك محمد بغدادي نادي رويال بالشراكة مع محمد علي بوجسيم نجل علي بوجسيم أسطورة التحكيم العربي والإماراتي السابق.

بوجسيم شارك في إدارة مباريات كأس العالم في ثلاث نسخ عام 1994 في أمريكا و1998 في فرنسا و2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وقال بغدادي بداية الموسم الحالي لـ FilGoal.com : "طُلب من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم توسيع القاعدة فتم استحداث دوري الدرجة الثانية والثالثة في آخر 3 مواسم ضمن رؤية وخطة الدولة لتطوير كرة القدم الإماراتية".

وأضاف "على سبيل المثال نحن في الدرجة الثالثة 16 ناديا يمتلك المصريين منهم ناديان، أتشرف بأني رئيس نادي رويال مع شريكي محمد علي بوجسيم وهناك أيضا نادي الدعم الرياضي وفي الدرجة الثانية يتواجد نادي الاتفاق".

وأوضح "الاتحاد الإماراتي منحنا بعض التسهيلات وسمح لنا بقيد 30 لاعب أجنبي في قائمة الفريق ما يوفر لنا فرصة اكتشاف المواهب حول جميع أنحاء العالم".

وتابع "فعليا نحن نخوض الموسم الأول الفعلي للفريق وعملنا يرتكز على اكتشاف المواهب وتسويق اللاعبين خاصة مع عدم وجود دعم مادي من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم".

واستدرك "لكنه يمنحنا حق ترشيح المدربين للحصول على شهادته ورخصه التدريبية المتطورة والتي تعادل رخص الاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاقية بين الطرفين".

وواصل " ساعدنا 12 مدربا مصريا على خوض دورات تدريبية ومحاضرات على أعلى مستوى وخاصة من هولندا والبرتغال بصفتي الوكيل الحصري لنادي فيينورد في مصر والإمارات".

وتابع "الأجهزة الفنية بالنادي مصرية بالكامل، ما عدا عنصر جزائري يساعدنا في التفاهم مع اللاعبين الأفارقة".

وشدد "لدينا خطة وهدف واضح أن أصبح أفضل نادٍ في الكرة الإماراتية بشكل عام خلال 5 سنوات وهذا حق مشروع".

وكشف "نُجري عدة مشاورات مع أكاديميات شهيرة في إفريقيا على غرار يانج أفريكانز وأسيك ميموزا وغيرها للاستفادة من المواهب الإفريقية".

واختتم "طلبت لاعبين تحت السن من أندية مصرية ولكن حدث تعنت ولم تكتمل الصفقات وفي حال نجحت خطتنا وأصبحنا أحد أندية دوري المحترفين أتمنى ضم أسماء قوية من الدوري المصري على غرار محمود متولي وعبد الرحمن مجدي وأحمد عبد القادر".

وحقق رويال أول خطواته نحو دوري المحترفين الإماراتي بالتاهل إلى دوري الدرجة الثانية بداية من الموسم المقبل.