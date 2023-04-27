بعد رفض الهدية.. ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني رسميا

الخميس، 27 أبريل 2023 - 13:06

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - هدف سيرجيو روبيرتو

ربما يكون الاحتفال بلقب الدوري الإسباني في ملعب كامب نو لو سارت الأمور كما يريد برشلونة.

فماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني رسميا عقب الجولة 31 التي رفض فيها الهدية بسقوط ريال مدريد على يد جيرونا يوم الثلاثاء برباعية مقابل هدفين، حين خسر من رايو فايكانو 1-2.

بتلك النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

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سيحتاح برشلونة الآن للفوز في 4 مباريات من أصل 7 من أجل حسم اللقب.

وقد يحسم اللقب داخل ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، فبرشلونة سيستضيف ريال بيتيس في كامب نو يوم السبت القادم، ثم يلعب أمام أوساسونا في الملعب نفسه يوم الثلاثاء المقبل، ثم مباراة دربي كتالونيا أمام مضيفه إسبانيول يوم 14 مايو المقبل.

ولو فاز برشلونة في الـ3 مباريات وانتصر ريال مدريد على ألميريا وريال سوسيداد وخيتافي، فسيكون تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في مباراة ريال سوسيداد على كامب نو، فالفوز بها سيصل برصيد البلوجرانا إلى 88 نقطة.

وذلك لأن أقصى عدد من النقاط يصل له ريال مدريد هو 86 نقطة في حالة فوزه بمبارياته الـ7 المتبقية.

لقب الدوري الإسباني يغيب عن برشلونة منذ 3 مواسم.

وتعود المرة الأخيرة التي حصد فيها أبناء كتالونيا اللقب إلى موسم 2018-2019.

بينما توج ريال مدريد باللقب في الموسم التالي، واقتنص أتليتكو مدريد اللقب في موسم 2020-2021.

فيما حصد الميرينجي لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

يذكر أن ريال مدريد هو البطل التاريخي للدوري الإسباني برصيد 35 لقبا، مقابل 26 لقبا لبرشلونة.

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