مساعده: فيريرا قرر اعتزال التدريب.. طلبنا ضم مروان عطية وسامسون أكثر لاعب أحبطنا

شدد البرتغالي روي أجواش المدرب العام السابق للزمالك أن السبب في تراجع مستوى اللاعبين الأجانب الجدد في الموسم الجاري هو الانسجام.

أجواش كان ضمن الجهاز المعاون لمواطنه جوسفالدو فيريرا الذي رحل عن تدريب الزمالك وتولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المهمة بدلا منه.

وقال أجواش في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "عندما شاهدت نداي في التسجيلات كنت متحمس له وكنت أتوسم فيه خيرا لكن وجهة نظري الانسجام هو السبب في عدم تقديمه مستوى مميز".

وتابع :"سامسون من أكثر اللاعبين الذين تسبب لي في احباط بسبب مستواه الذي اختلف عما كان عليه من قبل".

وأكمل :"مروان عطية كان من اللاعبين الذين طلبنا التعاقد معه لكني لا أعرف لماذا لم تتم الصفقة".

وأضاف :"أوسوريو مدرب كبير لكنه لا يمتلك عصا سحرية وسيحتاج لوقت حتى تظهر بصماته".

وأكمل :"السبب الرئيسي في تراجع مستوى الزمالك هذا الموسم هو الارهاق بسبب تلاحم الموسم كما أن رحيل بعض اللاعبين أثر على الفريق".

وأضاف :"فيريرا لم يكن لديه مشكلة في رحيل إمام عاشور لان المقابل المادي كان كبير وكان من الصعب رفض العرض".

وواصل:" فيريرا قرر اعتزال التدريب بعد تجربته مع الزمالك. هو دائما يتحدث معي أنها النهاية والمحطة الأخيرة لكنه يعشق كرة القدم بنسبة 100% ولا أعرف ماذا سيحدث"

وأشار إلى أن الصفقات الجديدة تم عرضها على الجهاز الفني ووافق فيريرا على ضم زكريا الوردي وسامسون وإبراهيما نداي.

واختتم :"مباراة السوبر المقبلة مهمة للغاية للزمالك وستحدد مستقبل الفريق بصورة كبيرة".

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم 5 مايو المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل نادي الجزيرة في الإمارات.

فيريرا وجهازه المعاون خاض 61 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات وغاب فقط عن مواجهة فيوتشر التي كان قد تم إعلان إقالته قبل أن يعود مجددا بعد مباراة واحدة.

وحقق فيريرا الفوز في 34 مباراة مقابل 14هزيمة والتعادل كان في 13 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 91 هدفا واستقبلت شباكه 53.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

كما صعد البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

وحقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

وجمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

وخسر الزمالك تحت قيادة فيريرا لقب كأس السوبر عن موسم 21-22 بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.

وودع الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بالخروج من دور المجموعات.

وكان فيريرا في الولاية الأولى قد خسر لقب كأس السوبر أيضا في أكتوبر 2015 أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتتشابه الفترة الأولى لفيريرا بالثانية مع الزمالك بحصد لقبي الدوري والكأس وخسارة السوبر.

وكان فيريرا قد لعب 27 مباراة فقط في الولاية الأولى ونجح في تحقيق الفوز في 20 منهم مقابل ثلاث هزائم والتعادل أربع مرات.

وفي الولاية الثانية خسر فيريرا أول مباراة في مسيرته مع الزمالك خلال منافسات كأس مصر.

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