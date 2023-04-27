تقرير: تعليمات خاصة من نونو سانتو لـ طارق حامد في كلاسيكو السعودية

منح البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة تعليمات خاصة للدولي المصري طارق حامد قبل خوض الكلاسيكو المرتقب أمام الشباب.

ويلعب اتحاد جدة مساء الخميس أمام الشباب ضمن الجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن نونو سانتو انفرد بطارق حامد في تدريبات الاتحاد الأخيرة ومنحه تعليمات خاصة لتنفيذها في مواجهة الشباب.

ويعود طارق حامد لصفوف اتحاد جدة بعدما غاب عن المباراة الأخيرة ضد الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخسر الاتحاد على يد الهلال بهدف دون رد سجله الدولي المصري الآخر أحمد حجازي بالخطأ في مرماه بعد عرضية موسى ماريجا ليحجز الهلال مقعدا في نهائي المسابقة ويواجه الوحدة الفائز على النصر.

ويبحث الاتحاد عن تحقيق الانتصار على الشباب وتعزيز صداراته لجدول ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الأول برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.