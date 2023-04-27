التجربة الثانية.. رضا شحاتة مديرا فنيا لـ غزل المحلة

الخميس، 27 أبريل 2023 - 11:07

كتب : رضا السنباطي

رضا شحاتة الجونة الأهلي

سيخوض رضا شحاتة تجربته التدريبية الثانية خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري.

ورحل رضا شحاتة عن تدريب الداخلية في الجولة الـ 17 بعدما بدأ معه الموسم.

وأتم غزل المحلة اتفاقه مع رضا شحاتة ليتولى تدريب الفريق خلفا لعبد الباقي جمال الذي استقال من تدريب الفريق.

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وسيقود رضا شحاتة تدريب غزل المحلة ويعاونه كل من: أبو المجد مصطفى (مدرب عام) ومحمد العتراوي (مدرب مساعد) ومحمد العقباوي (مدرب حراس مرمى).

غزل المحلة وافق على اعتذار عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

وأعلن المحلة قبول استقالة مدربه من منصبه عقب الهزيمة التي تلقاها مساء الأربعاء على يد طلائع الجيش بهدف دون رد.

وقاد عبد الباقي جمال المحلة خلفا لنيكوديموس بابافاسيليو الذي رحل عن الفريق صوب البنك الأهلي وكان يعمل كمساعده في الفريق.

وأشرف عبد الباقي جمال على تدريب المحلة في 14 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وهُزم في 8 لقاءات.

ويحتل المحلة المركز الـ12 في الترتيب بـ30 نقطة بعدما خاض 26 مباراة.

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