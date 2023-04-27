كرة يد - الزمالك يكشف لـ في الجول عن تدعيمات بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية

الخميس، 27 أبريل 2023 - 10:41

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي والزمالك - كرة يد

كشف حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك عن آخر تطورات تدعيمات الفريق تحضيرا لبطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي والمؤهل لبطولة سوبر جلوب أو كأس العالم للأندية وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية المؤهلة للسوبر في الموسم التالي.

وقال حمادة عبد الباري لـ FilGoal.com: "أتممنا الاتفاق مع أبو الفتوح أحمد (حماصة) لاعب البنك الأهلي وسيدعم الفريق في بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية"

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وتابع "وصلنا للاتفاق مع محمد مجدي لاعب سموحة ويتبقى التوقيع الرسمي قبل إنهاء الصفقة"

وكشف "تقدمنا بفاكس رسمي لدينامو بوخارست من أجل ضم محمد ممدوح هاشم بعد موافقة اللاعب وننتظر رد النادي الروماني"

وواصل "نفاوض لاعب بأحد الأندية الأوروبية وسنعلن عن الاسم بعد إتمامها بشكل رسمي"

وشدد "كانت هناك مفاوضات مع أجانب بدوريات الكويت وتونس والإمارات ولكن لظروف تعارض مواعيد بطولاتهم المحلية مع البطولتين لم تحسم الصفقات"

واختتم "مجلس الإدارة وأحمد مرتضى المشرف على ألعاب الصالات منحونا الضوء الأخضر لتدعيم فريق اليد بصفقات قوية لحصد بطولتي السوبر وكأس الكؤوس".

يذكر أن أسامة الجزيري لاعب كرة العربي الكويتي لكرة اليد قد كشف عن موافقته على الانضمام للزمالك لتدعيم صفوف الفريق في كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

وقال الجزيري لـ FilGoal.com: "حدث تفاوض معي بالفعل من نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس ومنحتهم موافقتي ومتحمس جدا لخوض تلك التجربة".

وتابع "هناك عقبة لإتمام الصفقة حتى الآن وهي أن لدي مباراة كأس يوم ٤ مايو إذا انتصرنا ينتهي الموسم يوم ٨ لكن إذا خسرنا سيمكنني المشاركة في البطولتين القاريتين"

وأتم "لم يتم حسم أي شيء بعد وإن شاء الله ربي يقدر الخير".

وسبق للاعب الدولي التونسي وأن لعب في صفوف الأهلي قبل الانضمام للعربي الكويتي وقد يعود اللاعب إلى مصر من بوابة الزمالك.

الزمالك يد محمد ممدوح هاشم
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