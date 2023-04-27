مواعيد مباريات الخميس 27 أبريل 2023- مانشستر يونايتد ضد توتنام.. وكلاسيكو السعودية

تُستكمل اليوم منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي بـ 3 مواجهات قوية على رأسها صدام مانشستر يونايتد وتوتنام.

فيما يلعب اتحاد جدة بقيادة طارق حامد وأحمد حجازي ضد الشباب في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الخميس 27 أبريل 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

الدوري الإنجليزي

إيفرتون × نيوكاسل.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

ساوثامبتون × بورنموث.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

توتنام × مانشستر سيتي 9:15 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها حسن العيدروس.

الدوري الإسباني

أتليتك بلباو × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

فالنسيا × بلد الوليد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

فياريال × إسبانيول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

اتحاد جدة × الشباب.. 8:30 - SSC SPORTS 1.

كأس إيطاليا

فيورنتينا × كريمونيسي.. 9:00 – أبو ظبي بريميوم 1.