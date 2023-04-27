صراع إفريقيا يشتعل.. طالع ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

فاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 من الدوي المصري.

فوز رفع رصيد الزمالك إلى 43 نقطة في المركز الرابع من 25 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث من 24 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني بنفس عدد مباريات الزمالك.

جاء ذلك بعد خسارة مفاجئة لـ فيوتشر يوم الثلاثاء أمام الداخلية بهدف قاتل.

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يتبقى 9 جولات على نهاية المسابقة بالنسبة لـ الزمالك، ومثلهم لـ فيوتشر، فيما يتبقى 9 مباريات لـ بيراميدز.

صاحبا المركزين الأول والثاني يتأهلان إلى دوري أبطال إفريقيا حسب لائحة الدوري المصري، فيما يتأهل صاحب المركز الثالث إلى الكونفدرالية بجانب بطل كأس مصر.

وإذا كان بطل كأس مصر أحد الفرق الثلاثة الأوائل في الدوري مثلما يحدث غالبا، أو إذا كانت البطولة لم تستكمل بعد، فإن صاحب المركز الرابع يتأهل إلى الكونفدرالية رفقة المركز الثالث.

ويأتي جدول الدوري المصري حاليا في منطقة الصراع على التأهل القاري كالتالي:

1-الأهلي: 53 نقطة من 21 مباراة.

2-فيوتشر: 49 نقطة من 25 مباراة.

3-بيراميدز: 46 نقطة من 24 مباراة.

4-الزمالك: 43 نقطة من 25 مباراة.

5-الاتحاد السكندري: 40 نقطة من 25 مباراة.

6-المقاولون العرب: 36 نقطة من 26 مباراة.

7-المصري: 36 نقطة من 26 مباراة.

8-فاركو: 35 نقطة من 26 مباراة.

ويلعب الزمالك في الجولة المقبلة أمام الإسماعيلي يوم 13 مايو، فيما يلعب فيوتشر مع فاركو يوم 4 مايو، وبيراميدز مع الاتحاد السكندري يوم 5 مايو، والمقاولون العرب مع البنك الأهلي يوم 4 مايو.