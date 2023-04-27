مؤتمر أليجري: لم نبدأ بـ دانيلو خوفا من غيابه عن النهائي.. وإنتر أثبت قوته في دوري الأبطال

الخميس، 27 أبريل 2023 - 00:24

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس

أعرب ماكس أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن خيبة أمله بعد الخروج من نصف نهائي كأس إيطاليا.

وخسر يوفنتوس أمام إنتر بهدف دون مقابل في إياب نصف النهائي بعدما تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الذهاب.

وبرر أليجري غياب دانيلو عن التشكيل الأساسي بسبب الخوف من حصوله على بطاقة صفراء وغيابه عن النهائي.

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وقال أليجري في مؤتمر ما بعد المباراة: "نحن بحاجة لإعادة شحن البطاريات لأننا خسرنا في أربع من آخر خمس مباريات في الدوري الإيطالي، وخرجنا من كأس إيطاليا".

وأضاف "نحتاج للحفاظ على الدفاع عن مركزنا في الدوري والمحافظة على حظوظنا في لقب الدوري الأوروبي".

وكشف أليجري "غياب دانيلو عن التشكيل الأساسي أمام إنتر لأنه كان على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف في النهائي".

وتابع "بونوتشي قدّم أداءا جيدا ولكن بالتأكيد كان بحاجة لتقديم أداء أفضل في الهجوم".

وشدد أليجري "عدم الوصول لنهائي الكأس أمر مخيب للآمال، خاصة أننا لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة ضد فريق إنتر القوي".

وأوضح "إنتر أثبت قوته بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل "نحن بحاجة إلى تحسين مستوى التركيز والتصميم إذا أردنا الفوز بالمباريات، فما نتعرض له هذا الموسم جزء منه خطأنا مثلما رأيتم تلقينا هدفا غبيا ضد نابولي".

واختتم أليجري تصريحاته "يجب أن نعلم أن نكون أقوياء عقليا وأن نتحلى بالصبر حتى تدور العجلة".

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