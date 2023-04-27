المحلة يوافق على اعتذار مدربه عبد الباقي جمال
الخميس، 27 أبريل 2023 - 00:18
كتب : رضا السنباطي
وافق مجلس إدارة غزل المحلة على اعتذار عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.
وأعلن المحلة قبول استقالة مدربه من منصبه عقب الهزيمة التي تلقاها مساء الأربعاء على يد طلائع الجيش بهدف دون رد.
وقاد عبد الباقي جمال المحلة خلفا لنيكوديموس بابافاسيليو الذي رحل عن الفريق صوب البنك الأهلي وكان يعمل كمساعده في الفريق.
وأشرف عبد الباقي جمال على تدريب المحلة في 14 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وهُزم في 8 لقاءات.
ويحتل المحلة المركز الـ12 في الترتيب بـ30 نقطة بعدما خاض 26 مباراة.
ويبتعد المحلة عن مراكز الهبوط بفارق ست نقاط.
وسيلتقي المحلة مع سموحة في ملعبه في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء.
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