فارق الـ 11 نقطة ثابت.. برشلونة يرفض هدية جيرونا ويسقط أمام رايو فايكانو بثنائية

رفض برشلونة هدية جاره جيرونا الذي نجح في تعطيل ريال مدريد، وخسر الفريق الكتالوني أمام رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف وحيد.

واستمر فارق الـ11 نقطة بين برشلونة وريال مدريد أقرب منافسيه، ويحتاج النادي الكتالوني إلى 11 نقطة من سبع مباريات المتبقية من أجل تحقيق لقب الدوري الإسباني.

وتعثر برشلونة في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضهم الفريق في الدوري بعد تعادلين أمام جيرونا وخيتافي ثم فوز ضد أتليتكو مدريد.

وتجمد رصيد برشلونة عند 76 نقطة في الصدارة بينما ريال مدريد في المركز الثاني بـ 65 نقطة، وبذلك فقد الفريق الكتالوني فرصة الوصول إلى 100 نقطة إذ أقصى ما يمكنه الوصل إليه 97 نقطة.

وافتتح ألفارو جارسيا التسجيل في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى على يسار مارك تير شتيجن ليسجل الافتتاح سريعا.

وكان برشلونة قد سجل هدفا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 42 ولكن أشهر الحكم المساعد رايته بداعي التسلل، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم التأكيد على صحة قرار الحكم.

بينما عزز فران جارسيا التقدم في الدقيقة 53 بعد قطع الكرة بصورة جيدة من منتصف الملعب وانفرد بتير شتيجن ليضعها على يسار الحارس الألماني.

واستغل ليفاندوفسكي تسديدة فرانك كيسي في الدقيقة 83 بعد أن ارتطمت بالمدافعين وسدد بيسراه هدف تقليص الفارق.

وفشل برشلونة في الدقائق الأخيرة المتبقية في إدراك التعادل والخروج بنقطة، ليصبح الوضع كما هو عليه في سباق قمة الدوري.

وألحق رايو فايكانو الهزيمة الثالثة ببرشلونة في الدوري هذا الموسم والثانية في آخر تسع مباريات خاضهم الفريق في المسابقة.

وكانت هزيمة برشلونة الأخيرة أمام ألميريا في الجولة الثالثة والعشرين بهدف دون مقابل.

وبذلك يفشل برشلونة في تحقيق الفوز على رايو فايكانو في المواجهة الرابعة على التوالي بين الفريقين.

ويعود آخر انتصار لبرشلونة أمام فايكانو إلى يناير 2021 في ثمن نهائي كأس الملك عندما انتهى اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد، بينما في الدوري كان الانتصار الأخير في مارس 2019 بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

النقطة 87

رغم تعثرات برشلونة الأخيرة في الدوري، لا يزال الفريق أمامه فرصة كبيرة لتحقيق اللقب.

ويحتاج برشلونة للوصول إلى النقطة 87 من أجل حسم اللقب بصورة رسمية، إذ أن ريال مدريد أقصى ما يمكنه الوصول إليه هو 86 نقطة حال فوزه في السبع مباريات المتبقية.

ويتنافس برشلونة على 21 نقطة متبقية في سباق الدوري، ولا يمكنه التفريط في أكثر من 10 نقاط حال فاز ريال مدريد بكل مبارياته.

ويستضيف برشلونة فريق بيتيس في المباراة المقبلة مساء السبت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين.