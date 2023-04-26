ثاني الصاعدين إلى بريميرليج.. شيفيلد يعود للدوري الإنجليزي

عاد شيفيلد يونايتد إلى الدوري الإنجليزي رسميا بعدما فاز على وست بروميتش ألبيون اليوم الأربعاء بهدفين دون رد.

واستضاف شيفيلد منافسه وست بروميتش في ملعب برامال لين ضمن منافسات الجولة 44 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

افتتح ساندير بيرجي أهداف المباراة في الدقيقة 58.

وأضاف آنيل أحمدودزيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة وصل رصيد شيفيلد إلى 85 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الترتيب ويضمن الصعود لبريميرليج رفقة بيرنلي المتوج بالبطولة وقبل جولتين على النهاية.

فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 63 نقطة ويبتعد عن مراكز الملحق بفارق نقطتين فقط.

وكان شيفيلد هبط من بريميرليج الموسم قبل الماضي وكان قريبا من العودة الموسم الماضي له لكنه خسر في الملحق من نوتنجهام فورست في نصف النهائي آنذاك بركلات الترجيح.