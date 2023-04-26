مؤتمر أوسوريو: شيكابالا فاجئني بأدائه في المركز الجديد.. والتبديلات ليست لسوء مستوى

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

خوان أوسوريو مدرب الزمالك

أعرب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتحقيق الانتصار على سيراميكا كليوباترا.

وحقق أوسوريو فوزه الأول بتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بالدوري المصري.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا ومتفائل بالناشئين، ومع الوقت سننجح في صناعة فريق منافس مع عناصر الخبرة".

أخبار متعلقة:
فوز معتاد.. الزمالك يواصل تفوقه على سيراميكا كليوباترا في انتصار أوسوريو الأول كرة طائرة - طاقم تحكيم إماراتي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك تشكيل سيراميكا كليوباترا – صلاح محسن يقود الهجوم ومحمد إبراهيم أساسي أمام الزمالك تشكيل الزمالك - أربعة تغييرات لأوسوريو أمام سيراميكا كليوباترا.. وشيكابالا أساسي

وكشف "شيكابالا فاجئني بأداء جيد في المركز الذي وضعته فيه، وكان ينقل الفريق بصورة رائعة من الدفاع إلى الهجوم".

وتابع "شيكابالا قدّم مباراة رائعة كعنصر للخبرة هو ومحمود الونش".

وشارك محمود شيكابالا في مركز الوسط بجوار محمد أشرف روقا في ظل غياب نبيل عماد على دكة البدلاء.

وأضاف المدرب الكولومبي "لعبنا أمام فريق جيد وقدّموا مباراة جيدة وأرى أنهم كانوا يستحقون تسجيل هدف على الأقل، ولكن بالنظر إلى المباراة فنحن نستحق الانتصار لأننا صنعنا فرصا أكثر".

وبسؤاله عن التغييرات أجاب "أربعة تبديلات بين الشوطين ليس بسبب تقديم أداء سيء".

وكان أوسوريو قد دفع بالرباعي سيف جعفر وحسام عبد المجيد ونبيل عماد وسيد عبد الله بدلا من شيكابالا وروقا وعبد الغني والمثلوثي.

وواصل "روقا وشيكابالا قدموا مباراة رائعة، واستبدال المثلوثي بسبب الخوف من بطاقة صفراء ثانية".

وشدد أوسوريو "كانت لدي وجهة نظر لرؤية أكبر عدد من اللاعبين خلال وقت كاف وليس خلال آخر 10 دقائق فقط، لذلك دفعت بأربعة لاعبين مرة واحدة مع بداية الشوط الثاني".

واختتم أوسوريو تصريحاته "لم أخش من إصابات أو غيره وأعلم ما أفعله، والدفع بمحمد طارق بسبب لجوء سيراميكا كليوباترا إلى الهجوم ونفذنا ما نريده".

ورفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع من 25 مباراة خاضهم الفريق في الدوري.

ويبتعد الزمالك بـ 6 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني والذي خاض نفس عدد المباريات.

الدوري المصري الزمالك أوسوريو
نرشح لكم
المحلة يوافق على اعتذار مدربه عبد الباقي جمال فوز معتاد.. الزمالك يواصل تفوقه على سيراميكا كليوباترا في انتصار أوسوريو الأول حازم إمام: اتحاد الكرة ليس له علاقة بقرارات لجنتي الانضباط والاستئناف انتهت الدوري المصري - الزمالك (1) - (0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة تشكيل الزمالك - أربعة تغييرات لأوسوريو أمام سيراميكا كليوباترا.. وشيكابالا أساسي تشكيل سيراميكا كليوباترا – صلاح محسن يقود الهجوم ومحمد إبراهيم أساسي أمام الزمالك الفوز الأول في 2023.. طلائع الجيش يعيد أمل البقاء بفوز غال على المحلة انتهت الدوري المصري – طلائع الجيش (1)-(0) غزل المحلة.. الفوز الأول في 2023
أخر الأخبار
المحلة يوافق على اعتذار مدربه عبد الباقي جمال 5 دقيقة | الدوري المصري
فارق الـ 11 نقطة ثابت.. برشلونة يرفض هدية جيرونا ويسقط أمام رايو فايكانو بثنائية 24 دقيقة | الدوري الإسباني
ثاني الصاعدين إلى بريميرليج.. شيفيلد يعود للدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
صراع البقاء يشتعل في إنجلترا.. نوتينجهام يهزم برايتون ويخرج من مراكز الهبوط مؤقتا 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي عامل حاسم وأفضلية لجوارديولا.. المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال في الدوري 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لامبارد صفر.. تشيلسي يتكبد الهزيمة الخامسة على التوالي أمام برينتوفرد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أوسوريو: شيكابالا فاجئني بأدائه في المركز الجديد.. والتبديلات ليست لسوء مستوى ساعة | الدوري المصري
كسر رقم صلاح.. هالاند يصبح الهداف التاريخي في موسم واحد بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 2 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 3 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 4 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام