مؤتمر أوسوريو: شيكابالا فاجئني بأدائه في المركز الجديد.. والتبديلات ليست لسوء مستوى

أعرب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتحقيق الانتصار على سيراميكا كليوباترا.

وحقق أوسوريو فوزه الأول بتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بالدوري المصري.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا ومتفائل بالناشئين، ومع الوقت سننجح في صناعة فريق منافس مع عناصر الخبرة".

وكشف "شيكابالا فاجئني بأداء جيد في المركز الذي وضعته فيه، وكان ينقل الفريق بصورة رائعة من الدفاع إلى الهجوم".

وتابع "شيكابالا قدّم مباراة رائعة كعنصر للخبرة هو ومحمود الونش".

وشارك محمود شيكابالا في مركز الوسط بجوار محمد أشرف روقا في ظل غياب نبيل عماد على دكة البدلاء.

وأضاف المدرب الكولومبي "لعبنا أمام فريق جيد وقدّموا مباراة جيدة وأرى أنهم كانوا يستحقون تسجيل هدف على الأقل، ولكن بالنظر إلى المباراة فنحن نستحق الانتصار لأننا صنعنا فرصا أكثر".

وبسؤاله عن التغييرات أجاب "أربعة تبديلات بين الشوطين ليس بسبب تقديم أداء سيء".

وكان أوسوريو قد دفع بالرباعي سيف جعفر وحسام عبد المجيد ونبيل عماد وسيد عبد الله بدلا من شيكابالا وروقا وعبد الغني والمثلوثي.

وواصل "روقا وشيكابالا قدموا مباراة رائعة، واستبدال المثلوثي بسبب الخوف من بطاقة صفراء ثانية".

وشدد أوسوريو "كانت لدي وجهة نظر لرؤية أكبر عدد من اللاعبين خلال وقت كاف وليس خلال آخر 10 دقائق فقط، لذلك دفعت بأربعة لاعبين مرة واحدة مع بداية الشوط الثاني".

واختتم أوسوريو تصريحاته "لم أخش من إصابات أو غيره وأعلم ما أفعله، والدفع بمحمد طارق بسبب لجوء سيراميكا كليوباترا إلى الهجوم ونفذنا ما نريده".

ورفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع من 25 مباراة خاضهم الفريق في الدوري.

ويبتعد الزمالك بـ 6 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني والذي خاض نفس عدد المباريات.