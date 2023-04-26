إلى النهائي للحفاظ على اللقب.. هدف ديماركو ينصر إنتر على يوفنتوس

هدف واحد كان كافيا لـ إنتر من أجل التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس.

تأهل إنتر إلى نهائي كأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك على حساب يوفنتوس، وذلك في رحلة الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

إنتر فاز على يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء في إياب نصف النهائي، ليتأهل إلى المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

سجل فيديريكو ديماركو هدف اللقاء الوحيد في شوط المباراة الأول.

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تسديدة مخادعة وذكية من ديماركو..

باريلا يمرر تمريرة سحرية وديماركو ينهيها في الشباك مسجلاً الهدف الأول للإنتر#إنتر_يوفنتوس #كأس_إيطاليا #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/9sLi2lP3IL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 26, 2023

وسينتظر إنتر الفائز بين فيورنتينا وكريمونيسي في نصف النهائي الآخر.

التشكيل

ماسيميليانو أليجري بدأ بـ فيديريو كييزا كمهاجم صريح على حساب دوسان فلاهوفيتش، وأركاديوش ميليك.

من جهة أخرى، تواجد ماتيا بيرين في حراسة المرمى على حساب فويتشيك تشيزني.

أما سيموني إنزاجي، فبدأ بـ لاوتارو مارتينيز بجانب إدين دجيكو في الهجوم على حساب روميلو لوكاكو الذي تواجد على دكة البدلاء بعد رفع الإيقاف عنه.

وصف المباراة

إنتر كان الأخطر منذ البداية، فنفذ فيديريكو ديماركو ركنية بالدقيقة الـ12، وحولها لوكاتيلي برأسه نحو مرماه لكن أنقذها ساندرو من على الخط.

دفاع يوفنتوس لم يصمد طويلا، وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ14. نيكولو باريلا أرسل بينية إلى فيديريكو ديماركو الذي سجل في المرمى من لمسة مباغتة.

لاوتارو مارتينيز كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ20 بعد تصويبة قوية من لاوتارو مارتينيز بجانب مرمى بيرين بقليل.

فرص على استحياء

يوفنتوس دخل هنا أجواء المباراة، لكن دون خطورة حقيقية.

عرضية لـ يوفنتوس عن طريق أليكس ساندرو في الدقيقة الـ24، قابلها ماتيا دي تشيليو برأسية بجانب المرمى.

وسدد فيليب كوستيتش بقوة في الدقيقة الـ33، لكن أندري أونانا تصدى لها وحولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر بهدف.

الشوط الثاني

أليجري بدأ الشوط الثاني بتبديل أول. شارك أركاديوش ميليك بدلا من فيليس كوستيتش.

إنتر كاد يقتل المباراة في الدقيقة الـ52 بعدما سجل إدين دجيكو هدفا ثانيا، لكنه كان في موقف تسلل ليلغى الهدف.

وتدخل أليجري مجددا في الدقيقة الـ61 ودفع بـ لياندرو باريديس بدلا من مانويل لوكاتيلي.

إنتر كان الأخطر أيضا، وأرسل دومفريز عرضية في الدقيقة الـ68، لكن مرت أمام لاوتارو مارتينيز.

ورد سيموني إنزاجي بتبديلين في الدقيقة الـ68 بدخول روميلو لوكاكو، ومارسيلو بروزوفيتش بدلا من إدين دجيكو، ونيكولو باريلا.

أما أليجري، فدفع بـ دانيل لويز بدلا من ليوناردو بونوتشي.

إنتر كاد يتقل المباراة بهدف ثان في الدقيقة الـ72. ديماركو سدد الكرة مباشرة وارتدت من الحائط البشري ووصلت إلى باريلا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس ماتيا بيرين ببراعة.

هنا تدخل المدربان مجددا في الدقيقة الـ79. إنزاجي دفع بـ روبن جوسينس، وخواكين كوريا بدلا من ديماركو، ولاوتارو مارتينيز، مقابل مشاركة بول بوجبا مع يوفنتوس بدلا من فابيو ميريتي.

يوفنتوس فشل حتى في امتلاك الكرة بالدقائق الأخيرة، فكانت الفرص لـ إنتر دون خطورة، لينتهي اللقاء بفوز إنتر بهدف، ويتأهل إلى نهائي الكأس على حساب يوفنتوس.

ويلعب فيورنتينا مع كريمونيسي غدا في نصف النهائي الآخر، إذ فاز الفيولا بهدفين مقابل لا شيء ذهابا.