فوز معتاد.. الزمالك يواصل تفوقه على سيراميكا كليوباترا في انتصار أوسوريو الأول

واصل الزمالك تفوقه على فريق سيراميكا كليوباترا في المواجهات المباشرة بين الفريقين، بعد التغلب بهدف دون مقابل.

وحقق الزمالك انتصاره في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر في الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل سيف الجزيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 بعد عرضية رائعة من أحمد زيزو.

وبذلك حقق الزمالك انتصاره الأول تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو في ثاني مبارياته مع القلعة البيضاء، ولا يعرف أبناء القلعة البيضاء سوى الفوز أمام سيراميكا كليوباترا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع من 25 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز وست نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وصف المباراة

بدأ أوسوريو اللقاء بأربعة تغييرات عن المباراة السابقة بعد أن دفع بكل من محمود شيكابالا ومحمد أشرف روقا ويوسف أسامة وسيف الجزيري في التشكيل الأساسي.

📋حاتم سكر ظهير أيمن، وحسام عبد المجيد على مقاعد بدلاء الزمالك. 📋 أحمد ياسر ريان خارج القائمة، وصلاح محسن يقود هجوم سيراميكا كليوباترا.#في_الدوري pic.twitter.com/7UBq2kNRwQ — FilGoal (@FilGoal) April 26, 2023

وضغط الزمالك هجوميا منذ الدقيقة الأولى وتحصل الفريق على ركلة ركنية مبكرة.

وكاد سيف الجزيري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية برأسية بعد عرضية شيكابالا ولكن أنقذ محمد بسام مرماه وحول الكرة إلى ركنية جديدة.

وتحصل الزمالك على ركنية رابعة في الدقيقة العاشرة ولكن تماسك مدافعي سيراميكا كليوباترا بتشتيت الكرة.

وأرسل زيزو عرضية رائعة في الدقيقة 11 حولها سيف الجزيري ببراعة داخل شباك بسام برأسية.

وسدد ميدو جابر في خطورة سيراميكا كليوباترا الأولى في الدقيقة 16 ولكن سهلة في يد محمد صبحي.

ووصلت الكرة إلى نداي من تمريرة شيكابالا في الدقيقة 26 ولكن سددها السنغالي من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم الأيسر لمحمد بسام.

وراوغ صلاح محسن دفاع الزمالك بطريقة ناجحة في الدقيقة 29 ولكن سدد الكرة ضعيفة في يد محمد صبحي.

وأهدر محمد عادل أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 34 بعد أن كان وحيدا في منطقة الجزاء ولكن سددها بجوار القائم الأيمن لصبحي.

وأجرى أوسوريو أربعة تبديلات دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني بمشاركة حسام عبد المجيد وسيد عبد الله وسيف جعفر ونبيل عماد.

بينما خرج كل من شيكابالا وروقا وعبد الغني والمثلوثي.

وبدأ الزمالك الربع ساعة الأولى مثل نظيرتها في الشوط الأول بضغط متواصل.

وأنقذ محمد بسام مرماه مرتين متتاليتين في الدقيقة 52 بعد تسديدة من يوسف نبيه والأخرى من سيد عبد الله.

ورد صبحي على تألق بسام بإنقاذ مرمى الزمالك في الدقيقة 60 لتسديدة محمد كناريا.

ودفع أوسوريو بآخر تبديلاته في الدقيقة 67 بمشاركة محمد طارق بدلا من يوسف نبيه.

وأنقذ بسام مرمى سيراميكا مجددا في الدقيقة 75 بعد تسديدة رائعة من سيف الجزيري.

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عرضية سحرية من زيزو وهدف من الجزيري 💥🏹 الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى سيراميكا #ONTime_Sports pic.twitter.com/jTC4kDKI7Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 26, 2023

تفوق مستمر

لعب الزمالك سابع مواجهاته ضد سيراميكا كليوباترا منذ صعود الأخير إلى الدوري.

وحقق الزمالك الفوز في المواجهات السبعة ليواصل سجله بانتصار معتاد.

وانتهى اللقاء للمرة الثانية بنتيجة 1-0 في تاريخ مواجهات الفريقين وكانت المرة الأولى في الدور الأول من دوري الموسم الماضي.

ولم يكتف الزمالك بتحقيق انتصاراته على سيراميكا كليوباترا في الدوري فقط، إذ سبق وأن حقق الفوز في كأس الرابطة الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

انتهاء سلسلة التعادلات

نجح الزمالك في إيقاف سلسلة التعادلات المستمرة لفريق سيراميكا كليوباترا.

وكان سيراميكا كليوباترا قد حقق التعادل في آخر ست مباريات خاضهم في الدوري قبل مواجهة الزمالك.

وتعود آخر خسارة لسيراميكا كليوباترا إلى يوم 5 فبراير وكانت أمام إنبي بهدف دون مقابل.

بينما آخر انتصار حققه سيراميكا كليوباترا كان أمام البنك الأهلي في 28 فبراير الماضي.

وتعادل بعد ذلك سيراميكا كليوباترا مع كل من حرس الحدود والمقاولون العرب والإسماعيلي وأسوان والداخلية والاتحاد قبل أن يسقط أمام الزمالك.