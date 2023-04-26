مباشر الدوري الإسباني – رايو فاليكانو ضد برشلونة
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 21:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي رايو فاليكانو وبرشلونة التي تقام في ملعب تيريزا ريفيرو في الجولة 31 من الدوري الإسباني.
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