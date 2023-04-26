انتهت الدوري الإسباني – رايو فايكانو (2) - (1) برشلونة.. نهاية المباراة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

هدف ألفارو جارسيا - رايو فايكانو ضد برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي رايو فاليكانو وبرشلونة التي تقام في ملعب تيريزا ريفيرو في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

محاولات من برشلونة ولكن دون فائدة

ق83 جووووول ليفاندوفسكي

ق53 جووول فران جارسيا يسجل الثاني في شباك برشلونة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19 جوووول ألفارو جارسيا يسجل الأول لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني رايو فاليكانو
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