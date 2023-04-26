انتهت الدوري الإسباني – رايو فايكانو (2) - (1) برشلونة.. نهاية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي رايو فاليكانو وبرشلونة التي تقام في ملعب تيريزا ريفيرو في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

محاولات من برشلونة ولكن دون فائدة

ق83 جووووول ليفاندوفسكي

ق53 جووول فران جارسيا يسجل الثاني في شباك برشلونة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19 جوووول ألفارو جارسيا يسجل الأول لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة