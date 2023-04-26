انتهت الدوري الإسباني – رايو فايكانو (2) - (1) برشلونة.. نهاية المباراة
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 21:35
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة
محاولات من برشلونة ولكن دون فائدة
ق83 جووووول ليفاندوفسكي
ق53 جووول فران جارسيا يسجل الثاني في شباك برشلونة
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق19 جوووول ألفارو جارسيا يسجل الأول لأصحاب الأرض
انطلاق المباراة
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