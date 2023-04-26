تشكيل برشلونة – تبديل وحيد من تشافي ضد رايو فاليكانو

عاد بيدري للتشكيل الأساسي لفريقه برشلونة في مواجهة رايو فاليكانو بدلا من سيرجيو بوسكيتس.

ويحل برشلونة ضيفا على رايو فاليكانو لملاقاته في ملعب تيريزا ريفيرو في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

في الدفاع: أليخاندرو بالدي- ماركوس ألونسو- رونالد أراوخو- جول كوندي

في الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- جافي

في الهجوم: فيران توريس- روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ76 نقطة أما فاليكانو فيأتي في المركز العاشر بـ40 نقطة.