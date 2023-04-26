انتهت كأس إيطاليا – إنتر (1)-(0) يوفنتوس.. الزرق إلى النهائي

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

ديماركو يسجل ويحتفل بهدف إنتر الأول أمام يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لإياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس.

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نهاية المباراة بفوز إنتر

ق. 51 دجيكو يسجل هدفا ثانيا لكن من وضعية تسلل.

تبديل أول مع بداية الشوط الثاني بدخول أركاديوش ميليك بدلا من فيليس كوستيتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 تصويبة قوية من كوستيتش يحولها أونانا إلى ركنية.

ق. 24 عرضية لـ يوفنتوس قابلها دي تشيليو برأسية بجانب المرمى.

ق. 20 أوووه تصويبة قوية من لاوتارو مارتينيز بجانب مرمى بيرين بقليل.

ق. 14 جوووول أووول لـ إنتر. باريلا أرسل بينية إلى فيديريكو ديماركو الذي سجل في المرمى من لمسة مباغتة.

ق. 12 ركنية نفذها ديماركو وحولها لوكاتيلي برأسه نحو مرماه لكن أنقذها ساندرو من على الخط.

بداية المباراة

يوفنتوس إنتر كأس إيطاليا
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