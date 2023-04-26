كرة طائرة - طاقم تحكيم إماراتي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تعيين طاقم تحكيم إماراتي لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر والمقامة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

ويدير نهائي كأس مصر كل من حامد الروسي ومحمد الدولا.

وتنطلق المباراة الأولى في الثامنة من مساء غدا الخميس بينما المباراة الثانية يوم الجمعة في نفس التوقيت.

وفي حال الحاجة إلى مباراة فاصلة ستقام مساء يوم الأحد.

وكشف الاتحاد المصري عن أبرز المباريات التي أدارها الثنائي وجاءت كالآتي:

حامد الروسي:

- إدارة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة العالم ببولندا

- إدارة نهائيات أولمبياد طوكيو

- إدارة نهائيات الـ VNL

- إدارة نهائي الدوري الكويتي

- إدارة نهائي الدوري الإماراتي

محمد الدولا:

- إدارة نهائي البطولة العربية للأندية الأخيرة بالقاهرة.

- نهائي البطولة العربية قبل الماضية

- المشاركة في تحكيم نهائي غرب آسيا

- المشاركة في تحكيم نهائي الدوري الإماراتي