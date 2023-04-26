انتهت الدوري المصري - الزمالك (1) - (0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة

يستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر بـ 30 نقطة.

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نهاية المباراة

ق75 محمد بسام يتألق أمام تسديدة سيف الجزيري

ق67 مشاركة محمد طارق بدلا من يوسف نبيه

ق60 محمد صبحي يتألق أمام هدف محقق

ق52 بسام يتألق أمام تسديدة يوسف أسامة

خروج كل من شيكابالا وروقا ومحمد عبد الغني والمثلوثي

انطلاق الشوط الثاني بأربعة تبديلات للزمالك بنزول حسام عبد المجيد وسيد عبد الله وسيف جعفر ونبيل عماد

نهاية الشوط الأول

ق34 محمد عادل يهدر هدفا محققا

ق29 مراوغة ناجحة من صلاح محسن ولكن تسديدة ضعيفة في يد صبحي

ق26 تسديدة من إبراهيما نداي ولكن بجوار القائم الأيسر لمحمد بسام

ق16 تسديدة أولى من ميدو جابر ولكن سهلة في يد محمد صبحي

ق11 جووووول رأسية من الجزيري بعد عرضية من زيزو على يسار محمد بسام

ق10 ركنية رابعة للزمالك، وسيراميكا يتماسك دفاعيا

ق2 رأسية رائعة من سيف الجزيري لركنية شيكابالا ولكن بسام ينقذ مرماه ويحولها لركنية جديدة

ق1 ركلة ركنية أولى للزمالك

انطلاق المباراة