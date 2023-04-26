تشكيل إنتر – رغم رفع الإيقاف.. لوكاكو احتياطي أمام يوفنتوس

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

لوكاكو - إنتر - فيورنتينا

يقود إدين دجيكو هجوم إنتر أمام يوفنتوس رغم رفع الإيقاف عن روميلو لوكاكو في نصف نهائي كأس إيطاليا.

أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر، تشكيل فريقه إنتر لمواجهة يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

تشكيل إنتر شهد البدء بـ روميلو لوكاكو كاحتياطي على مقاعد البدلاء، فيما بدأ إدين دجيكو في الهجوم رغم رفع الاتحاد الإيطالي الإياقف عن المهاجم البلجيكي رغم الطرد في مباراة الذهاب.

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ويبدأ أندري أونانا كحارس مرمى، فيما يلعب إنزاجي بخماسي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حارس: أندري أونانا.

الدفاع: ماتيو دارميان – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني.

الوسط: دينزيل دومفريز - نيكولا باريلا – هنريك مخيتريان – هاكان تشالهان أوجلو - فيديريكو دي ماركو.

الهجوم: إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف لكل فريق على ملعب أليانز، ويحتاج إنتر للتعادل السلبي فقط للتأهل إلى النهائي.

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