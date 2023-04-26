تشكيل يوفنتوس – كييزا مهاجم وعودة بريمير.. وبيرين أساسي أمام إنتر
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 19:56
كتب : FilGoal
يقود فيديريكو كييزا هجوم يوفنتوس أمام إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، فيما يحرس ماتيا بيرين المرمى بدلا من فوتشيك تشيزني.
أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
تشكيل يوفنتوس شهد البدء بـ كييزا كمهاجم صريح، فيما يبدأ أنخيل دي ماريا كأساسي بجانب فابيو ميريتي وفيليب كوستيتش.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حارس: ماتيا بيرين.
الدفاع: ماتيا دي تشيليو – جيلسون بريمير – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو.
الوسط: مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو.
أمامهما: أنخيل دي ماريا – فابيو ميريتي – فيليب كوستيتِش.
الهجوم: فيديريكو كييزا.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف لكل فريق على ملعب أليانز، ويحتاج إنتر للتعادل السلبي فقط للتأهل إلى النهائي.
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي – عودة دي بروين.. القوة الضاربة جاهزة لأرسنال تشكيل أرسنال – خيسوس أساسي.. وعودة تشاكا ضد مانشستر سيتي تشكيل إنتر – رغم رفع الإيقاف.. لوكاكو احتياطي أمام يوفنتوس تشكيل ليفربول – عودة ماتيب وصلاح أساسي أمام وست هام أيفاب يكشف لـ في الجول: بث ما يدور بين الحكم وتقنية الفيديو لعام.. ورفض طلب الاتحاد الفرنسي بيرناردو سيلفا: هالاند يملك نفس عقلية رونالدو مدافع ليستر ينتقل إلى أتليتكو مدريد مواعيد مباريات الأربعاء 26 أبريل - الزمالك في الدوري والأهلي في BAL.. وحسم الصدارة في إنجلترا