تشكيل يوفنتوس – كييزا مهاجم وعودة بريمير.. وبيرين أساسي أمام إنتر

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

فيديريكو جاتي - يوفنتوس وسبورتنج لشبونة

يقود فيديريكو كييزا هجوم يوفنتوس أمام إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، فيما يحرس ماتيا بيرين المرمى بدلا من فوتشيك تشيزني.

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

تشكيل يوفنتوس شهد البدء بـ كييزا كمهاجم صريح، فيما يبدأ أنخيل دي ماريا كأساسي بجانب فابيو ميريتي وفيليب كوستيتش.

أخبار متعلقة:
تمهيدا للاحتفال الأكبر.. استقبال حافل من جماهير نابولي لفريقها الفائز على يوفنتوس التتويج بالدوري الإيطالي أصبح مسألة وقت.. نابولي يهزم يوفنتوس في الـ+94 البلجيكي سيواجه يوفنتوس.. إلغاء عقوبة إيقاف لوكاكو بعد الهتافات العنصرية ضده مونت كارلو: يوفنتوس أولوية لـ زيدان.. وعائق أمام الاتفاق

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: ماتيا بيرين.

الدفاع: ماتيا دي تشيليو – جيلسون بريمير – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو.

الوسط: مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو.

أمامهما: أنخيل دي ماريا – فابيو ميريتي – فيليب كوستيتِش.

الهجوم: فيديريكو كييزا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف لكل فريق على ملعب أليانز، ويحتاج إنتر للتعادل السلبي فقط للتأهل إلى النهائي.

يوفنتوس إنتر أليجري كأس إيطاليا
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي – عودة دي بروين.. القوة الضاربة جاهزة لأرسنال تشكيل أرسنال – خيسوس أساسي.. وعودة تشاكا ضد مانشستر سيتي تشكيل إنتر – رغم رفع الإيقاف.. لوكاكو احتياطي أمام يوفنتوس تشكيل ليفربول – عودة ماتيب وصلاح أساسي أمام وست هام أيفاب يكشف لـ في الجول: بث ما يدور بين الحكم وتقنية الفيديو لعام.. ورفض طلب الاتحاد الفرنسي بيرناردو سيلفا: هالاند يملك نفس عقلية رونالدو مدافع ليستر ينتقل إلى أتليتكو مدريد مواعيد مباريات الأربعاء 26 أبريل - الزمالك في الدوري والأهلي في BAL.. وحسم الصدارة في إنجلترا
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي – عودة دي بروين.. القوة الضاربة جاهزة لأرسنال دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال – خيسوس أساسي.. وعودة تشاكا ضد مانشستر سيتي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل إنتر – رغم رفع الإيقاف.. لوكاكو احتياطي أمام يوفنتوس 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - الأهلي يستهل مشواره في الدوري الإفريقي باكتساح فيروفيارو 10 دقيقة | كرة سلة
تشكيل ليفربول – عودة ماتيب وصلاح أساسي أمام وست هام 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - أربعة تغييرات لأوسوريو أمام سيراميكا كليوباترا.. وشيكابالا أساسي 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل يوفنتوس – كييزا مهاجم وعودة بريمير.. وبيرين أساسي أمام إنتر 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل سيراميكا كليوباترا – صلاح محسن يقود الهجوم ومحمد إبراهيم أساسي أمام الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري