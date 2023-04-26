تشكيل يوفنتوس – كييزا مهاجم وعودة بريمير.. وبيرين أساسي أمام إنتر

يقود فيديريكو كييزا هجوم يوفنتوس أمام إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، فيما يحرس ماتيا بيرين المرمى بدلا من فوتشيك تشيزني.

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

تشكيل يوفنتوس شهد البدء بـ كييزا كمهاجم صريح، فيما يبدأ أنخيل دي ماريا كأساسي بجانب فابيو ميريتي وفيليب كوستيتش.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: ماتيا بيرين.

الدفاع: ماتيا دي تشيليو – جيلسون بريمير – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو.

الوسط: مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو.

أمامهما: أنخيل دي ماريا – فابيو ميريتي – فيليب كوستيتِش.

الهجوم: فيديريكو كييزا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف لكل فريق على ملعب أليانز، ويحتاج إنتر للتعادل السلبي فقط للتأهل إلى النهائي.