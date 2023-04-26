تشكيل سيراميكا كليوباترا – صلاح محسن يقود الهجوم ومحمد إبراهيم أساسي أمام الزمالك

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يقود صلاح محسن هجوم سيراميكا كليوباترا، فيما يبدأ أحمد ياسر ريان على حساب محمد عنتر الغائب للإيقاف.

أعلن معين الشعباني مدرب سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري.

التشكيل شهد البدء بـ محمد إبراهيم بجانب ميدو جابر تحت المهاجم.

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ويبدأ الشعباني بـ صلاح محسن في الهجوم، فيما يغيب أحمد ياسر ريان عن القائمة ككل.

ويتواجد أحمد رمضان كظهير أيمن على حساب أحمد أيمن من تشكيل المباراة السابقة.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حارس: محمد بسام.

الدفاع: أحمد رمضان - مروان صحراوي - سيف تقا - محمد شكري.

الوسط: محمد كناريا - محمود نبيل.

أمامهما: محمد عادل - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

الهجوم: صلاح محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، فيما

وجاءت دكة بدلاء سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حارس: عامر عامر.

الدفاع: رجب نبيل - محمد توني - جابريل شيكودي - أحمد هاني.

الوسط: محمود زلاكة - عمرو قلاوة

الهجوم: إبراهيم ايولا - وايو كونستاتت

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، فيما يأتي الزمالك رابعا برصيد 40 نقطة.

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