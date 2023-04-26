أيفاب يكشف لـ في الجول: بث ما يدور بين الحكم وتقنية الفيديو لعام.. ورفض طلب الاتحاد الفرنسي

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 19:47

كتب : حسام أحمد

مراجعة الهدف في تقنية الفيديو - كأس العالم للأندية

ينوي مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "أيفاب" تطبيق تجربة سماع ما يدور بين حكام الساحة وزملائهم المتواجدين في تقنية الفيديو لمدة 12 شهرا أسوة بما حدث في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية.

وكشف ماكسيميليان مولر المتحدث الإعلامي لـ"أيفاب" اليوم الأربعاء لـFilGoal.com "في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في مارس، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تأكيد تنفيذ فكرة تجربة بث ما يدور بين الحكم الرئيسي وحكام الفيديو أثناء مراجعة الحالات المتعلقة بتقنية الفيديو للجمهور في الملعب وخلف شاشات التلفاز".

وواصل "تجري التجربة لمدة 12 شهرًا، وهي تقتصر حاليًا على مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم فقط".

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وعن طلب الاتحاد الفرنسي بالانضمام للتجربة قال: "يدرك IFAB وجود مسابقات أخرى مهتمة بالانضمام إلى التجربة مثل الدوري الفرنسي، ولكن في الوقت الحالي، تقتصر التجربة على مسابقات فيفا".

وأتم المتحدث الإعلامي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته قائلا: "رغبة الاتحاد الفرنسي في بث ما يدور بين الحكام مباشرة في المباراة بأكملها؟ فيما يتعلق بتجهيز الحكام بالميكروفونات أثناء المباراة بأكملها، أي ليس لقرارات مراجعة حكم الفيديو المساعد فقط، فهذا غير مسموح به حاليًا بموجب قوانين اللعبة".

وكانت بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في المغرب شهدت إمكانية سماع بث ما يدور بين حكم الساحة ونظيره المتواجد في تقنية الفيديو قبل إعلان الأول للقرار صوتيا.

فيفا مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
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