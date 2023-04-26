تشكيل الزمالك - أربعة تغييرات لأوسوريو أمام سيراميكا كليوباترا.. وشيكابالا أساسي

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 19:58

كتب : FilGoal

الزمالك ضد المقاولون العرب

دفع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالثلاثي محمود شيكابالا ومحمد أشرف روقا وسيف الجزيري في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.

ويغيب مصطفى شلبي عن قائمة الزمالك بسبب الإصابة في مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

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بينما يستمر حاتم محمد "سكر" في التشكيل الأساسي للفريق في ثاني مباريات أوسوريو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حاتم محمد "سكر" - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

الوسط: محمد أشرف روقا - يوسف أسامة - محمود شيكابالا

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - سيف الجزيري

دكة البدلاء: محمد عواد - عمر جابر - محمد طارق - حسام عبد المجيد - نبيل عماد - سيف جعفر - سيد عبد الله - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 40 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

ويعاني سيراميكا كليوباترا من سلسلة تعادلات، إذ تعادل في آخر ست مباريات خاضهم في الدوري.

أما الزمالك فتعثر بالتعادل أمام المقاولون العرب بعد تحقيق فوزين متتاليين على كل من البنك الأهلي وحرس الحدود.

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