القمة الثانية.. البنا حكما لمواجهة السوبر بين الزمالك والأهلي

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - أليو ديانج

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار محمود البنا من قبل لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا لإدارة مواجهة السوبر بين الزمالك والأهلي.

ويدير محمود البنا مباراة القمة الثانية له بعد إدارة مواجهة في الدوري بين الفريقين في أبريل 2021 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعاون البنا في مباراة السوبر طاقم مصري وإماراتي بالمباراة المقرر لها يوم 5 مايو المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل نادي الجزيرة في الإمارات.

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وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

وتقام منافسات النسخة العشرين من كأس السوبر في دولة الإمارات للمرة السادسة.

وسبق ونجح الأهلي في التتويج بلقب النسخة الأخيرة والتي أقيمت أمام الزمالك على ملعب هزاع بن زايد.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر 12 مرة من قبل، مقابل أربع مرات لصالح الزمالك.

وأدار محمود البنا ثلاث مباريات للزمالك هذا الموسم، وتعادل الفريق في واحدة وحقق الفوز مرتين.

بينما أدار أربع مباريات لصالح الأهلي هذا الموسم وفاز بهم جميعا الفريق الأحمر.

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