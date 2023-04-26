انتهت كرة سلة - الأهلي (92) - (74) فيروفيارو.. الأحمر يحسم أولى المواجهات

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 18:00

كتب : محمد سمير

فريق رجال الأهلي - كرة سلة

يستهل فريق الأهلي مشواره في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL في نسختها الثالثة تحت رعاية NBA بمواجهة فيروفيارو.

ويلعب الأهلي ضمن مجموعة النيل والمقامة على صالة حسن مصطفى ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى ربع النهائي.

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ق00:00 الأهلي يحسم المباراة الأولى بنتيجة 92-74

ق2:38 الفارق يتقلص إلى 15 نقطة والتقدم للأهلي 86-71

ق5:00 الفارق يتقلص إلى 14 نقطة ووقت مستقطع لأجوستي بعدما وصلت النتيجة إلى 83-69

ق6:25 تفوق الأهلي مستمر والنتيجة 83-63

الفترة الرابعة

ق00:01 عمرو الجندي يسجل ثلاثية في الثانية الأخيرة وتقدم الأهلي 76-58

ق4:51 منتصف الفترة الثالثة وتقدم الأهلي 67-46

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

نوني أوموت يتألق في الثانية الأخيرة والنتيجة 53-34 للأهلي

ق1:03 الأهلي متقدم 47-32

ق3:20 تألق كوري ويبستر بتسجيل 6 نقاط متتالية وتقدم الأهلي 42-29

ق5:34 تراجع من الأهلي وتقليص الفارق إلى 34-26

الفترة الثانية

ق00:24 ثلاثية رائعة من مؤمن خيري ورمية إضافية والنتيجة 32-15 للأهلي

ق3:19 تفوق أوموت وويبستر يجعل النتيجة 22-11

ق4:41 الأهلي متقدم 16-11

ق7:29 تفوق أحمر في البداية والأهلي متقدم 11-3

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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