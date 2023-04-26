انتهت الدوري المصري – طلائع الجيش (1)-(0) غزل المحلة.. الفوز الأول في 2023

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز طلائع الجيش على المحلة

ق. 87 أوووه أسهل إهدار في الدوري. انطلاقة رائعة من محمد شريف وعرضية أرضية داخل الست ياردات إلى الخالي محمود وادي، لكنه سدد بجانب المرمى بغرابة.

ق. 58 مخالفة نفذها محمد شريف وكاد عمرو شعبان يخطئ في إمساكها لكنه تدارك الأمر سريعا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 بول جوليوس يواصل تحقيق الخطورة بعد عرضية استلمها ثم سددها بجانب القائم بقليل.

ق. 26 أحمد الغندور حكم المباراة يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب تسلل لاعب طلائع الجيش المتداخل في الكرة.

ق. 22 جووووول ثااااني. ركنية نفذها محمد شريف وقابلها بول جوليوس برأسية جديدة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 5 جوووول أووول لـ طلائع الجيش. عرضية من أحمد عبد الرحمن إلى بول جوليوس الذي مهدها إلى محمد شريف والذي استلمها بدوره لتذهب إلى جوليوس مجددا والذي سدد هذه المرة في المرمى مسجلا الأول.

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جووووووول 🔥⚽ بول جوليوس يفتتح التسجيل مبكرًا لطلائع الجيش في مرمى غزل المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/Wf0Cgr0pF9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 26, 2023

بداية المباراة