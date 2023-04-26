التشكيل - ثلاثي في هجوم طلائع الجيش.. وعودة عمرو شعبان لحراسة غزل المحلة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

أعلن كل من عماد النحاس مدرب طلائع الجيش وعبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويحل غزل المحلة ضيفا على طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود باول جولس هجوم طلائع الجيش بجانب كريم طارق وأحمد متعب.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد شعبان.

الدفاع: محمد فتح الله – محمد سمير – أحمد أيمن منصور.

الوسط: أحمد زولا – محمد شحاته – محمد حمدي – محمد شريف.

الهجوم: أحمد متعب – اأول جولس – كريم طارق.

وعاد عمرو شعبان لحراسة مرمى غزل المحلة، كما يبدأ عبد الرحمن عاطف في خط الهجوم.

وجاء تشكيل غزل المحلة بالكامل كالتالي:

الحارس: عمرو شعبان.

الدفاع: محمد بازوكا – معاذ الحناوي – طارق سامي.

الوسط: محمد جابر – أحمد النادري –– إيهاب سمير – مصطفى العش.

الهجوم: إبراهيما كونيه – عبد الرحمن عاطف – جابرييل أوروك.

ويحتل الجيش المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة بفارق 7 نقاط عن الداخلية صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط، بينما يختل غزل المحلة المركز الـ 12 برصيد 30 نقطة.

غزل المحلة طلائع الجيش الدوري المصري
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