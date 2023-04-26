في الجول يكشف قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر أبريل

يستعد منتخب مصر الأولمبي لدخول معسكر مغلق استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويمتد معسكر المنتخب الأولمبي لمدة ثلاثة أيام بداية من غدا الخميس وحتى السبت 30 أبريل.

وشهدت القائمة غياب لاعبي الأهلي وبيراميدز والذي سيسافرون مع فرقهم للمشاركة في البطولات القارية.

ويكشف لكم FilGoal.com قائمة منتخب مصر الأولمبي لمسعكر أبريل والتي جائت كالتالي

الحراس: علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد نديم (الزمالك) – محمد أحمد السيد "سيحة" (المقاولون العرب).

الدفاع: حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد طارق – (الزمالك) –– حاتم سكر (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – محمد حمدي (إنبي) – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – محمد سمير (طلائع الجيش) – أحمد بهاء (الاتحاد السكندري) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية).

الوسط: محمد حسام بيسو (الزمالك) – أحمد عبد الرحيم "إيشو" (الزمالك) – مصطفى سعد (سموحة) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد فوزي (المقاولون العرب) – عربي بدر (طلائع الجيش) محمد شحاته (طلائع الجيش) – عبد الغني محمد (الاتحاد السكندري) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

وتقام كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في المغرب خلال شهر يونيو والتي تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

كان منتخب مصر الأولمبي قد تأهل للبطولة بعد الفوز على زامبيا ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 2-0.

ويشارك في البطولة كل من مصر والمغرب والكونغو وغينيا وغانا ومالي والجابون والنيجر.

ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب أول ثلاث مراكز في البطولة بينما يلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مع منتخب آخر من آسيا من أجل التأهل.