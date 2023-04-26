قندوسي: مواجهة الإياب ضد الرجاء لها حسابات خاصة.. وسعيد بأجواء غرف خلع ملابس الأهلي

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

الأهلي - أحمد قندوسي

شدد أحمد القندوسي لاعب الأهلي على سعادته بأجواء غرف خلع الملابس التي يعيشها في الفريق والتي تساعد كل لاعب على بذل كل ما لديه.

أحمد قندوسي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال قندوسي عبر موقع النادي: "اللاعبون في حالة تركيز شديد قبل مواجهة الرجاء والمباراة تمثل خطوة هامة في مشوار المنافسة على اللقب".

وتابع "مباراة الإياب لها حسابات خاصة ونحن نكن كامل الاحترام للرجاء الذي يملك عناصر مميزة وخبرات كبيرة وجاهزون لمواجهته".

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وأضاف "بالتأكيد حضور الجماهير يمنح المباريات أجواء خاصة وقد اعتدنا على اللعب في حضور أعداد كما حدث في مواجهتي الهلال والذهاب ضد الرجاء".

وأتم "سعيد جدا بالأجواء التي أعيشها داخل الفريق وغرفة خلع الملابس تشهد أجواء رائعة تساعد كل لاعب على بذل كل ما لديه".

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالمغرب في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب في القاهرة كانت قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

وانضم قندوسي للأهلي في شهر يناير الماضي قادما من وفاق سطيف وشارك مع الفريق في 9 مباريات وخلالهم سجل هدفا وصنع آخر.

الأهلي الرجاء أحمد قندوسي
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