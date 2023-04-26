الجزيري لـ في الجول: وافقت على الانضمام للزمالك في السوبر وكأس الكؤوس.. وعقبة أمام إتمام الصفقة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 14:39

كتب : محمد سمير

أسامة الجزيري - تونس

كشف أسامة الجزيري لاعب كرة العربي الكويتي لكرة اليد عن موافقته على الانضمام للزمالك لتدعيم صفوف الفريق في كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي والمؤهل لبطولة سوبر جلوب أو كأس العالم للأندية وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية المؤهلة للسوبر في الموسم التالي.

"وقال الجزيري لـ FilGoal.com: "حدث تفاوض معي بالفعل من نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس ومنحتهم موافقتي ومتحمس جدا لخوض تلك التجربة"

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وتابع "هناك عقبة لإتمام الصفقة حتى الآن وهي أن لدي مباراة كأس يوم ٤ مايو إذا انتصرنا ينتهي الموسم يوم ٨ لكن إذا خسرنا سيمكنني المشاركة في البطولتين القاريتين"

وأتم "لم يتم حسم أي شيء بعد وإن شاء الله ربي يقدر الخير"

وسبق للاعب الدولي التونسي وأن لعب في صفوف الأهلي قبل الانضمام للعربي الكويتي وقد يعود اللاعب إلى مصر من بوابة الزمالك.

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