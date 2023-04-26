تحديد موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي "كاف" يفيد بتحديد موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وأشار الاتحاد إلى أن القرعة ستقام يوم 5 مايو المقبل في المغرب صاحب الأرض.

كان منتخب مصر الأولمبي قد تأهل للبطولة بعد الفوز على زامبيا ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 2-0.

ويشارك في البطولة كل من مصر والمغرب والكونغو وغينيا وغانا ومالي والجابون والنيجر.

وتقام كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في المغرب خلال شهر يونيو والتي تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب أول ثلاث مراكز في البطولة بينما يلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مع منتخب آخر من آسيا من أجل التأهل.

ومن المقرر أن ينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر بمدينة الإسكندرية بداية من غدا الخميس ولمدة ثلاثة أيام.