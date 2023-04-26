ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني رسميا؟ الاحتفال قد يكون في الدربي

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 12:29

كتب : FilGoal

هدف برشلونة في مرمى ريال مدريد

ربما يكون الاحتفال بلقب الدوري الإسباني في دربي كتالونيا لو سارت الأمور كما يريد برشلونة.

فماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني رسميا عقب سقوط ريال مدريد على يد جيرونا يوم الثلاثاء برباعية مقابل هدفين في الجولة 31 من المسابقة.

بتلك النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر وللأخير لقاء أقل.

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ويلعب برشلونة مع رايو فايكانو يوم الأربعاء في فرصة للاقتراب أكثر من اللقب.

في حالة الفوز سيوسع الفريق الكتالوني الفارق مع الملكي في الصدارة إلى 14 نقطة قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

بعدها سيحتاح برشلونة للفوز في 3 مباريات فقط من أجل حسم اللقب.

وقد يحسم اللقب داخل أقليم كتالونيا، فبرشلونة سيستضيف ريال بيتيس في كامب نو يوم السبت القادم، ثم يلعب أمام أوساسونا في الملعب نفسه يوم الثلاثاء المقبل.

ولو فاز برشلونة في المباراتين وانتصر ريال مدريد على ألميريا وريال سوسيداد، فسيكون تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في مباراة دربي كتالونيا أمام مضيفه إسبانيول يوم 14 مايو المقبل، فالفوز بها سيصل برصيد البلوجرانا إلى 88 نقطة.

وذلك لأن أقصى عدد من النقاط يصل له ريال مدريد هو 86 نقطة في حالة فوزه بمبارياته الـ7 المتبقية.

لقب الدوري الإسباني يغيب عن برشلونة منذ 3 مواسم.

وتعود المرة الأخيرة التي حصد فيها أبناء كتالونيا اللقب إلى موسم 2018-2019.

بينما توج ريال مدريد باللقب في الموسم التالي، واقتنص أتليتكو مدريد اللقب في موسم 2020-2021.

فيما حصد الميرينجي لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

يذكر أن ريال مدريد هو البطل التاريخي للدوري الإسباني برصيد 35 لقبا، مقابل 26 لقبا لبرشلونة.

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