مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة بيع النادي.. والتنازل عن عمر كمال وبوبو للأهلي

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 12:10

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر

كشف مصدر من فيوتشر عن حقيقة نية النادي في التنازل عن عمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا "بوبو" إلى الأهلي في الموسم المقبل.

عمر كمال

النادي : فيوتشر

محمد رضا

النادي : فيوتشر

فيوتشر

كما نفى المصدر رغبة إدارة النادي في بيعه مشددا على نيتهم في مواصلة مسيرته بشكل طبيعي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "أنباء بيع النادي غير صحيحة وسنستكمل مسيرتنا بشكل طبيعي".

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وتابع "ولا يوجد أي تفكير حتى الآن في بيع عمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا بوبو للأهلي، وهناك رغبة مؤكدة في استمرار كلا اللاعبان لأنهما من العناصر الأساسية للفريق ومن الصعب التفريط فيهما".

فيوتشر كان قد صعد للمرة الأولى للدوري الممتاز في الموسم الماضي تحت مسمى كوكاكولا قبل أن يتم تغييره إلى الاسم الحالي.

وأنهى فيوتشر الدوري بالموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية ولكنه خرج من دور المجموعات.

وكان فيوتشر قد خسر أمس الثلاثاء ضد الداخلية بهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويحتل النادي حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة والذي خاض 4 مباريات أقل.

الأهلي الدوري المصري عمر كمال عبد الواحد فيوتشر محمد رضا بوبو
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