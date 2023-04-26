تقرير: اتحاد جدة يحافظ على حجازي وطارق حامد في الموسم المقبل

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 11:20

كتب : FilGoal

أحمد حجازي وطارق حامد وعبد الرزاق حمد الله

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن إدارة اتحاد جدة قررت الاحتفاظ بالثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ضمن 5 محترفين سيواصلون مسيرتهم مع الفريق الموسم المقبل.

ويضم اتحاد جدة هذا الموسم 8 محترفين، يدخل منهم 7 قائمة كل مباراة.

وأوضح التقرير أن إدارة اتحاد جدة حسمت قرار الإبقاء على الخماسي: أحمد حجازي وطارق حامد ورومارينهو وإيجور كورونادو ومارسيلو جروهي.

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فيما توقع التقرير أن يكون الأنجولي هيلدر كوستا، أول المغادرين لصفوف الفريق مع نهاية الموسم، حيث لم يتم تفعيل بند شراء عقد اللاعب الذي انضم من ليدز يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

بينما يتحدد مصير البرازيلي برونو هنريكي من الجهاز الفني في نهاية الموسم.

ويرتبط هنريكي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي.

وسيتاح في الموسم الرياضي الجديد للأندية قيد 8 محترفين في صفوف الفريق.

ويصارع اتحاد جدة على التتويج بالدوري السعودي هذا الموسم، فالفريق يحتل الصدارة بفارق 3 نقاط عن النصر وله مباراة مؤجلة.

ويستعد النمور لملاقاة الشباب صاحب المركز الثالث يوم الخميس.

طارق حامد أحمد حجازي اتحاد جدة
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