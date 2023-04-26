مواعيد مباريات الأربعاء 26 أبريل - الزمالك في الدوري والأهلي في BAL.. وحسم الصدارة في إنجلترا

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 10:25

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي

يفتتح الأهلي اليوم مواجهاته في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL كما تستأنف مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

ويفدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الزمالك × سيراميكا كليوباترا.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست × برايتون.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

تشيلسي × برينتفورد.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

وست هام × ليفربول.. 8:45 - بي إن سبورتس بريميوم 2.

مانشستر سيتي × أرسنال 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

خيتافي × ألميريا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

رايو فايكانو × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سيلتا فيجو × إلتشي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL

الأهلي × فيروفياريو بيرا.. 6:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

كأس إيطاليا

إنتر × يوفنتوس.. 9:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس البرتغال

فاميليسياو × بورتو.. 9:30.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الدوري المصري الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مواعيد مباريات الأربعاء BAL
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