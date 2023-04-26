بيرنلي يتوج بـ تشامبيونشيب بعد فوز على بلاكبيرن

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 00:56

كتب : FilGoal

فينسنت كومباىي - بيرنلي

حقق بيرنلي فوزا جديدا له في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" وتلك المرة على حساب مضيفه بلاكبيرن روفرز.

وفاز بيرنلي على بلاكبيرن في ملعب بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 44.

سجل مانويل بينسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

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وتوج بيرنلي بلقب دوري الدرجة الأولى رسميا بفضل ذلك الانتصار بعدما كان قد ضمن سابقا تأهله للدوري الإنجليزي.

وكان بيرنلي هبط الموسم الماضي للدرجة الأولى بعدما حل في المركز الـ18 في الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه هي أول بطولة يفوز بها بيرنلي منذ عام 1992 حينما توج بدوري الدرجة الرابعة.

ووصل رصيد بيرنلي بفضل ذلك الانتصار لـ95 نقطة يتصدر بهم الترتيب بفارق 13 نقطة كاملة عن ملاحقه شيفيلد يونايتد وللأخير مباراتين أقل.

لكن شيفيلد أقصى رصيد يستطيع الوصول له هو 94 نقطة لذا ضمن بيرنلي تتويجه باللقب.

أما بلاكبيرن فتجمد رصيده عند 65 نقطة ويبتعد عن مراكز الملحق بفارق الأهداف فقط.

بلاكبيرن بيرنلي
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