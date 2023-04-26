خبر في الجول - جلسة بين محترف سلة الزمالك ومسؤولي النادي الخميس لمناقشة التجديد

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع الأمريكي أو جي مايو محترف رجال كرة السلة لمناقشة أمر التجديد.

وينتهي تعاقد مايو مع الزمالك بنهاية الشهر الجاري بعد نهاية موسم الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك ينوي تقديم عرض لتجديد عقد أو جي مايو مع الفريق لموسم جديد.

وينهي مايو إجازته قبل أن يجتمع مع مسؤولي الزمالك يوم الخميس لمناقشة عرض التجديد.

كما يناقش مايو مع مسؤولي الزمالك موعد حصوله على مستحقاته المتأخرة والمقدرة بشهرين.

وأبدى مايو موافقة مبدئية وترحيب على تجديد تعاقده مع الزمالك حال تم التوصل لاتفاق على الأمور المادية بين الطرفين.

كما علم FilGoal.com أن مايو لم يتلق عروضا رسمية من أي فريق مصري، ولكن حدث تواصل شفهي مع ممثل أحد الأندية المصرية.

كما يمتلك مايو عروضا خارجية وأجل المحترف الأمريكي مناقشة كافة العروض لحين الانتهاء من جلسة الخميس مع الزمالك.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بالأمريكي مايو في منتصف ديسمبر الماضي لخوض المتبقي من الموسم.

ونجح مايو في قيادة الزمالك لنهائي كأس مصر لأول مرة منذ 2007 بعد التغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

وحصل الزمالك على وصافة اللقب في ختام موسمه بعد مباراة مثيرة أمام الأهلي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 72-65 في الثواني الأخيرة.