أجندة مباريات الأهلي في مايو - قمة السوبر.. ومواجهة بيراميدز مهددة بالتأجيل بسبب إفريقيا

أعلنت رابطة الأندية المصرية جدول مباريات ثلاث جولات جديدة من مسابقة الدوري بالإضافة إلى المؤجلات السابقة.

ويستهل الأهلي مشواره في شهر مايو بقمة مرتقبة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري المقرر إقامته بالإمارات.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مواجهة قوية جديدة في مايو أمام بيراميدز في الدوري ولكن تلك المواجهة مهددة بالتأجيل حال تأهل أحد الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية على الترتيب.

وحال تخطى الأهلي فريق الرجاء وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيتم تأجيل مواجهة بيراميدز كما من المتوقع تأجيل مباراتي الكأس للفريق.

وجاءت مباريات الأهلي في مايو كالآتي:

الجمعة 5 مايو أمام الزمالك (7:30 مساء) في كأس السوبر

الثلاثاء 9 مايو أمام حرس الحدود (9:30) مؤجلة من الجولة 16 بالدوري

من 6 إلى 12 مايو في دور الـ32 من كأس مصر "القرعة لم تعلن بعد" ومهددة بالتأجيل حال تأهل الأهلي قاريا

12 أو 13 مايو (حال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا)

السبت 13 مايو أمام بيراميدز (9:30 مساء) في الدوري وتؤجل حال تأهل أحد الفريقين لنصف النهائي قاريا

19 أو 20 مايو (إياب نصف نهائي دوري الأبطال حال التأهل)

الثلاثاء 23 مايو أمام إنبي (9:30 مساء) في الدوري

الجمعة 26 مايو أمام طلائع الجيش (8 مساء) مؤجلة من الجولة 22 بالدوري

الإثنين 29 مايو أمام سيراميكا كليوباترا (8 مساء) مؤجلة من الجولة 27 بالدوري