رابطة الأندية تعلن مواعيد ثلاث جولات جديدة ومؤجلات الدوري.. ودورين من كأس مصر

أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات مواعيد ثلاث جولات جديدة من الدوري بالإضافة للمؤجلات الخاصة بالدوري.

وكشفت رابطة الأندية عن مواعيد الجولات الـ 27 و28 و29 من الدوري بجانب المباريات المؤجلة من قبل.

ويأتي ذلك بجانب الإعلان عن إقامة مباريات الدورين 32 و16 من منافسات كأس مصر وقبل نهائي كأس الرابطة.

وتنطلق منافسات الجولة 27 يوم الثلاثاء 2 مايو ويتم خلالها تأجيل مباراتي الزمالك ضد الإسماعيلي والأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بسبب خوض كأس السوبر المصري في الإمارات.

بينما دور الـ 32 من كأس مصر يقام خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو وثمن النهائي يقام في الفترة من 25 إلى 30 مايو.

وأخيرا يقام نصف نهائي كأس الرابطة خلال الفترة من 25 إلى 30 مايو.

وأشار جدول المباريات إلى احتمال تأجيل مواجهات لفريقي الأهلي وبيراميدز حال تأهلهم إلى نصف نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على الترتيب.

ويلعب الأهلي المؤجل له أربع مباريات، ثلاث مؤجلات خلال شهر مايو والبداية أمام حرس الحدود على استاد الكلية الحربية يوم 9 مايو، قبل أن يواجه فريقي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا يومي 26 و29 من الشهر نفسه على الترتيب.

وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

ويخوض الأهلي منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تأهله على حساب الرجاء أحد يومي 12 أو 13 مايو ذهابا خارج مصر، وأحد يومي 19 و20 من نفس الشهر إيابا على استاد القاهرة.

بينما حال وصول الأهلي إلى المباراة النهائية فستقام مواجهة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو والإياب خارج مصر يوم 11 يونيو.

أما بيراميدز ففي حال تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية فيخوض لقاء الذهاب يوم 10 مايو والإياب بعد أسبوع، بينما النهائي يقام يوم 28 مايو والإياب يوم 3 يونيو.