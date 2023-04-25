منتخب نيجيريا يستدعي لاعب المحلة لكأس العالم للشباب
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 23:46
كتب : رضا السنباطي
استدعى منتخب نيجيريا للشباب تشارلز باسي مهاجم غزل المحلة لينضم لقائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للشباب 2023.
ويقام كأس العالم للشباب في الأرجنتين من 20 مايو المقبل وحتى الـ11 من شهر يونيو.
وانضم النيجيري تشارلز باسي الى فريق غزل المحلة في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات.
ويعد تشارلز باسى من المواهب الكروية الصاعدة فهو من مواليد 19 يناير عام 2005 وشارك مع الفريق هذا الموسم في 8 مباريات و سجل خلالهم هدفين.
ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة بجوار كل من إيطاليا والبرازيل والدومينيكان.
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