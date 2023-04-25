خبر في الجول - يد الأهلي يتمم اتفاقه بتوقيع علي زين لتدعيم الفريق قاريا

نجح فريق الأهلي لرجال كرة اليد في تدعيم صفوفه بضم علي زين المحترف بفريق دينامو بوخارست الروماني في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

ويستضيف الأهلي منافستي السوبر الإفريقي يومي 6 و7 مايو على صالة النادي بالجزيرة، وكأس الكؤوس خلال الفترة من 9 إلى 18 في الشهر نفسه.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حصل على التوقيع الرسمي من علي زين بعد إنهاء المفاوضات بنجاح مع فريقه دينامو بوخارست.

ويدعم زين صفوف الأهلي في المنافستين أي حتى يوم 18 من شهر مايو المقبل.

ويتواجد علي زين في معسكر منتخب مصر الحالي بالقاهرة والمقرر أن يستمر حتى نهاية أبريل الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي خاض مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه خلال الفترة الماضية وما أوقف الصفقة كانت مشاركة دينامو بوخارست في بطولة الكأس.

وحسم دينامو بوخارست لقب الدوري الروماني قبل جولتين من النهاية، مما لن يؤثر على غياب زين عن الفريق.

وودع دينامو بوخارست منافسات كأس رومانيا يوم 12 أبريل من ربع النهائي أمام كونستانتا بنتيجة 32-34 بالإضافة للخروج من دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن ودع الفريق الروماني منافسات الكأس بدأ الأهلي مفاوضات مكثفة جديدة مع النادي للحصول على خدمات علي زين.

وأبدى زين موافقته على تدعيم صفوف الأهلي في البطولتين القاريتين إذا وافق ناديه خاصة وأنه مرتبط بتعاقد ممتد لموسم جديد.

ونجح الأهلي في النهاية على الحصول على موافقة دينامو بوخارست بعد أن ودع الفريق منافسة الكأس وحسم لقب الدوري قبل جولتين.

وكان علي زين لاعبا ضمن صفوف الأهلي في بداية مشواره قبل أن يبدأ رحلة الاحتراف في 2013 عندما انتقال إلى النجم الساحلي التونسي.

وخاض زين رحلة احتراف طويلة لعب خلالها في فرنسا والجزيرة والشارقة والوصل من الإمارات بينما كانت الفترة الأبرز رفقة فريق برشلونة الإسباني.

وسبق وأن دعم علي زين فريق رجال الأهلي لكرة اليد خلال مشاركة الأحمر سابقا في كأس العالم للأندية.

وتوج علي زين مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس والسوبر في إسبانيا.

وتوج زين مع منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا ثلاث مرات وحصد جائزة أفضل لاعب في نسخة 2018 بينما حقق جائزة أفضل ظهير أيسر في آخر نسختين 2020 و2022.

ويستهل الأهلي مشواره في نصف نهائي السوبر الإفريقي بمواجهة الترجي التونسي يوم 6 مايو وحال تأهله يواجه الفائز من الزمالك وجي إس كيه الكونغولي في اليوم التالي ويتأهل المتوج باللقب إلى منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من منافسات كأس الكؤوس رفقة أندية سبورتنج المصري - كيركوس الإثيوبي - فاب الكاميروني - رجاء أغادير المغربي.

ويفتتح الأهلي مبارياته يوم 9 مايو مع فريق كيركوس الإثيوبي.

ويتأهل الفائز بمسابقة كأس الكؤوس الإفريقية إلى النسخة المقبلة من بطولة السوبر والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".