تعثر جديد لمصلحة الأهلي.. الداخلية يهزم فيوتشر في الوقت القاتل

حقق فريق الداخلية انتصارا قاتلا على حساب فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري.

ورد الداخلية على هزيمة الدور الأول بفوز بنفس النتيجة بهدف دون مقابل بالمباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وسجل آلان كيمبادي هدف اللقاء الوحيد في الوقت القاتل بالدقيقة 89.

وتعثر فيوتشر صاحب المركز الثاني للمباراة الثانية على التوالي، لمصلحة فريق الأهلي متصدر الترتيب.

وتجمد رصيد فيوتشر عند 49 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، ولعب فيوتشر 4 مباريات أكثر.

أما الداخلية فحقق ثلاث نقاط ثمينة ورفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطة عن المراكز المؤدية للهبوط.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة مبكرة من فيوتشر بحثا عن الهدف الأول.

ونجح دفاع الداخلية في تشتيت ركنية أولى لفيوتشر في الدقيقة الثامنة والحفاظ على نظافة شباك الفريق.

واستقبل علي زعزع في الدقيقة 13 عرضية رائعة وسددها ولكن وصلت ضعيفة في يد عماد السيد حارس مرمى الداخلية.

وواصل فيوتشر هجومه بتسديدة قوية من علي الفيل ولكن مرت بأمان على مرمى عماد السيد.

وواصل فيوتشر ضغطه وسيطرته على الكرة ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى الداخلية.

وهدأت المباراة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني فاجأ علي الزهدي دفاعات فيوتشر بتسديدة قوية في الدقيقة 47 ولكن تألق سعد سمير وحولها إلى ركنية.

واعتمد فريق الداخلية على الهجمات المرتدة طوال الشوط الثاني مع سيطرة دون خطورة حقيقية من فيوتشر.

وسدد آلان كامبادي كرة قوية في الدقيقة 89 ارتطمت بالعارضة وتخطت خط المرمى قبل أن يتابعها عمر البانوبي داخل شباك فيوتشر بهدف قاتل.

وحافظ لاعبو الداخلية على تقدمهم مع ضغط قوي من لاعبي فيوتشر.

الدرع يقترب من الجزيرة

تعثر فيوتشر مجددا وهذه المرة بخسارة ليتجمد رصيد أقرب ملاحقي الأهلي على الصدارة عند 49 نقطة من 25 مباراة.

ويتفوق الأهلي بالصدارة برصيد 53 نقطة مع 4 مباريات أقل من أقرب منافسيه.

وبذلك أكبر عدد من النقاط من الممكن أن يصل إليه بيراميدز أو فيوتشر هو 76 نقطة.

ويحتاج الأهلي بذلك إلى 24 نقطة فقط من مبارياته الـ 13 المتبقية من أجل حصد اللقب بصورة رسمية.

وللأهلي أربع مباريات مؤجلة يحتاج للفوز بها والفوز بأربعة لقاءات أخرى من أجل التتويج الرسمي قبل خمس جولات من النهاية.

ويتوقف ذلك على عدم تعثر فيوتشر أو بيراميدز في الفترة المقبلة إذ سيحتاج وقتها الأهلي لنقاط أقل.

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