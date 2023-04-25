عبد العزيز السيد يدير لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 22:28

كتب : FilGoal

عبد العزيز السيد - الزمالك - المصري

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا إلى الحكم عبد العزيز السيد.

ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا غدا الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة 19 من الدوري في استاد القاهرة.

وسيكون الحكم المساعد الأول هو محمود أبو الرجال والمساعد الثاني أحمد الفار.

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فيما يتولى محمود ناصف مهمة الحكم الرابع.

ويقود تقنية الفيديو محمد عادل، ويعاونه هاني العراقي.

وأدار عبد العزيز السيد مباراتين للزمالك الموسم الماضي تعادل سلبيا في الأولى مع المقاولون، وهُزم في الثانية من إنبي بهدفين دون رد.

وأدار لسيراميكا مباراتين كذلك فاز في الأولى على غزل المحلة بثلاثية دون رد، وتعادل بهدف لمثله في الثانية مع الإسماعيلي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.

فيما يأتي سيراميكا في المركز الـ11 بـ30 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.

الزمالك الدوري المصري سيراميكا كليوباترا عبد العزيز السيد
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